Москвичей предупредили о ливне и грозах в ближайшее время

В ближайшие часы в Москве начнутся ливень и грозы

В ближайшие часы в Москве ожидаются ливень и грозы, которые продлятся до конца среды. Об этом жителей города предупредила пресс-служба столичного комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

Согласно прогнозам синоптиков, осадки будут кратковременными и пройдут местами. Ведомство призвало москвичей во время непогоды быть предельно внимательными на улице.

Накануне несколько районов Москвы затопило из-за ливней, в том числе район Братеево и Марьино. В сеть попали кадры, на которых можно увидеть оказавшиеся под водой автомобили. Жители южных районов столицы сообщали о граде.