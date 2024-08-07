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17:05, 7 августа 2024Экономика

Москвичи бросились запрещать сделки со своим жильем

Росреестр: число заявлений о запрете сделок с жильем в Москве выросло на 52 %

Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»

В первой половине 2024 года жители Москвы бросились запрещать сделки со своим жильем — за шесть месяцев число заявлений о невозможности регистрационных действий с недвижимостью без личного согласия выросло на 52 процента по сравнению с аналогичным периодом в 2023-м. Такие данные приводит пресс-служба столичного Росреестра, с ними ознакомилась «Лента.ру».

Запрет о проведении сделок без личного участия собственника вносится в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) по заявлению правообладателя. В первом полугодии 2024-го в столице было внесено 115,6 тысячи таких записей.

Эта мера — один из самых надежных способов защитить недвижимость от мошенников. «После внесения такой записи в реестр недвижимости все заявления, поданные в отношении объекта недвижимости без личного участия правообладателя или его нотариально доверенного лица, будут возвращаться без рассмотрения», — пояснил руководитель управления Росреестра по Москве Игорь Майданов.

Ранее сообщалось, что москвичи воздерживаются от покупки готовых квартир: интерес к столичному жилью упал втрое. Это связано с общим летним спадом активности и ожиданием будущих изменений, пояснили эксперты.

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      Нина Ташевская
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