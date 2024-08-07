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18:46, 7 августа 2024Экономика

Москву залило дождями

За час в Москве выпало свыше 20 % месячной нормы осадков

Фото: Патя Амирбекова / «Лента.ру»

На западе Москвы выпало свыше 20 процентов месячной нормы осадков. О том, что столицу залило дождями, сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

За час в отдельных районах столицы выпало до 17 миллиметров осадков. «Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики спрогнозировали ливни и грозы в Москве до конца 7 августа. Ожидается, что осадки будут кратковременными и пройдут только в некоторых районах столицы.

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      Александра Качан
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