Москву залило дождями

За час в Москве выпало свыше 20 % месячной нормы осадков

На западе Москвы выпало свыше 20 процентов месячной нормы осадков. О том, что столицу залило дождями, сообщает пресс-служба московского комплекса городского хозяйства в своем Telegram-канале.

За час в отдельных районах столицы выпало до 17 миллиметров осадков. «Бригадами "Мосводостока" выполняется оперативная работа по открытию водоприемных решеток для беспрепятственного пропуска дождевой воды. При необходимости применяется откачивающая техника», — говорится в сообщении.

Ранее синоптики спрогнозировали ливни и грозы в Москве до конца 7 августа. Ожидается, что осадки будут кратковременными и пройдут только в некоторых районах столицы.