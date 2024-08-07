Мост из ниоткуда в никуда возмутил жителей азиатской страны

В Индии посреди поля построили 10-метровый мост, который никуда не ведет

В Индии посреди поля появился бетонный мост, который не связывает никакие дороги. Переход из ниоткуда в никуда возмутил жителей азиатской страны, сообщает The Indian Express.

Сооружение заметили в деревне под городом Ранигандж в индийском штате Бихар. На сделанных местными жителями кадрах видно, что мост высотой более десяти метров стоит посреди поля — к нему не ведет ни одна из дорог с обеих сторон. Оказалось, что он стоит так уже около полугода.

По словам чиновников, конструкция должна была стать частью инфраструктурного проекта, но пока удалось выкупить не все участки земли под дороги. Мост поставили на территории, права на которую удалось получить. В будущем к нему обещают провести дороги, но, по словам жителей деревни, пока нет предпосылок к продолжению работ.

Ранее в США футбольное поле внезапно провалилось под землю. Инцидент произошел в среду, 26 июня, в городе Олтон штата Иллинойс. Огромная яма образовалась на футбольном поле в парке Гордона Мура. Причиной случившегося стало оседание грунта в шахте, которая находится прямо под спортивным объектом.