Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:57, 7 августа 2024Экономика

Мост из ниоткуда в никуда возмутил жителей азиатской страны

В Индии посреди поля построили 10-метровый мост, который никуда не ведет

Кадр: India Today / YouTube

В Индии посреди поля появился бетонный мост, который не связывает никакие дороги. Переход из ниоткуда в никуда возмутил жителей азиатской страны, сообщает The Indian Express.

Сооружение заметили в деревне под городом Ранигандж в индийском штате Бихар. На сделанных местными жителями кадрах видно, что мост высотой более десяти метров стоит посреди поля — к нему не ведет ни одна из дорог с обеих сторон. Оказалось, что он стоит так уже около полугода.

По словам чиновников, конструкция должна была стать частью инфраструктурного проекта, но пока удалось выкупить не все участки земли под дороги. Мост поставили на территории, права на которую удалось получить. В будущем к нему обещают провести дороги, но, по словам жителей деревни, пока нет предпосылок к продолжению работ.

Ранее в США футбольное поле внезапно провалилось под землю. Инцидент произошел в среду, 26 июня, в городе Олтон штата Иллинойс. Огромная яма образовалась на футбольном поле в парке Гордона Мура. Причиной случившегося стало оседание грунта в шахте, которая находится прямо под спортивным объектом.

Что думаешь? Оцени!
      Нина Ташевская
      Обсудить
      Последние новости

      Герасимов заявил о наступлении тысячи бойцов ВСУ на Курскую область. Глава Генштаба обещал Путину разгромить противника

      Минобороны показало кадры уничтожения польской САУ Krab в Курской области

      Пассажиры «рухнувшего» при турбулентности самолета врезались в потолок и получили травмы

      В российском городе назвали профессии с самым высоким ростом зарплат

      В Одессе прогремел взрыв

      Росгвардия выделила дополнительные силы Курской области после атаки ВСУ

      Раскрыто влияние черной дыры на галактику ESO 428-G14

      Уровень роста цен назвали нулевым

      Маск выразил готовность взять интервью у Харрис

      В Нигерии задержали поляков с российскими флагами

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше