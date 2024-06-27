Футбольное поле внезапно провалилось под землю в США

В США посреди футбольного поля в штате Иллинойс возникла гигантская воронка

В США часть футбольного поля внезапно провалилась под землю. Гигантская воронка возникла прямо посреди спортивной площадки, сообщает издание First Allen 4.

Инцидент произошел в среду, 26 июня, в городе Олтон штата Иллинойс. Огромная яма образовалась на футбольном поле в парке Гордона Мура. Причиной случившегося стало оседание грунта в шахте, которая находится прямо под спортивным объектом. Уточняется, что шахта была действующей, но от обвала никто не пострадал.

По словам директора департамента парков и отдыха в Олтоне Майкла Хейнса, дыра в земле достигла 30 метров в ширину и 9–15 метров в глубину. Воронка также поглотила один из фонарей на футбольном поле. Хейнс заявил, что момент обрушения был похож на фильм, когда земля уходит из-под ног.

Футбольные поля в парке Гордона Мура появились в 2019 году — стоимость проекта превысила один миллион долларов. Хейнс надеется, что власти успеют восстановить спортивный объект до начала сезона. Сейчас парк закрыли для посещения.

Ранее огромная дыра возникла в одном из дворов подмосковного Пушкино. Инцидент произошел на детской площадке, расположенной по адресу Московский проспект, дом 57, корпус 4. На записи, сделанной очевидцем, показана огромная яма, которая образовалась возле горки, причем в образовавшемся провале видно текущую воду.