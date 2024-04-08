В подмосковном городе провалилась земля

В подмосковном Пушкине на детской площадке провалилась земля

В подмосковном Пушкине в одном из дворов провалилась земля. Внимание на ситуацию обратили в Telegram-канале «Пушкино Новости».

Инцидент произошел на детской площадке, расположенной по адресу Московский проспект, дом 57, корпус 4. На записи, сделанной очевидцем, показана огромная яма, которая образовалась возле горки, причем в образовавшемся провале видно текущую воду.

В результате случившегося никто не пострадал. Причиной инцидента стала коммунальная авария — на участке, который проходит через площадку, лопнула труба старого коллектора, в результате чего почву подмыло и произошел обвал. «Если верить схеме коллекторов, трубы уходят куда-то в сторону завода, к дому не подходит и через дом не идет. Сейчас ее латкой накрыли. Обещают два дня на устранение и капремонт коллектора в планах на 2024-2025 год. Деньги выделены, а ранее говорили все года, что денег нет. А этому коллектору давно хана», — рассказали местные жители.

Ранее стало известно, что жительница Миасса упала в котлован, вырытый коммунальщиками, и сломала позвоночник.

