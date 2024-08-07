Мужчина с одним яичком рассказал о сложностях в интимных отношениях

Мужчина потерял одно яичко из-за операции и столкнулся со сложностями в интимных отношениях. О своей проблеме он рассказал пользователям платформы Reddit.

По словам пользователя с ником _inuska, после операции по удалению грыжи, которую он перенес в восьмилетнем возрасте, у него осталось только одно яичко. Мужчина объяснил, что он новичок в сексе и пока у него было только две партнерши. Женщины ни о чем его не спрашивали, однако автор поста считает, что причиной отсутствия вопросов было то, что они не занимались оральным сексом.

По его мнению, в случае орального секса партнерша заметила бы, что с ним что-то не так. Мужчина опасается, что его особенность испугает женщин. «Стоит ли мне сказать о ней заранее? Или подождать, пока она сама спросит? Если она не спросит, нормально ли просто ничего не комментировать?» — написал он.

С момента публикации пост прокомментировали более 100 человек. Большинство поспешили заверить мужчину, что ему не о чем беспокоиться. Большинство пользователей написали, что женщины, вероятно, даже не заметят отсутствия яичек. Часть комментаторов отметили, что информация о его физиологии будет иметь значение только для постоянной партнерши. Один пользователь написал: «Парни гораздо больше беспокоятся о своих яйцах, чем кто-либо другой. Делай то, что кажется правильным в конкретной ситуации, но знай, что это вряд ли кого-то оттолкнет».

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