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09:39, 7 августа 2024Из жизни

Мужчина выиграл в лотерею 17 миллионов рублей благодаря печенью с предсказанием

В США мужчина разбогател на 17 миллионов рублей из-за печенья с предсказанием

Фото: Kasia Derenda / Unsplash

Житель штата Северная Каролина, США, разбогател на 200 тысяч долларов (17 миллионов рублей), вдохновившись предсказанием из китайского печенья. Об этом сообщает UPI.

Джон Картер рассказал, что вечером решил поужинать китайской кухней и на десерт получил печенье с предсказанием. В нем было сказано: «Не упусти шанс выиграть что-то крупное». По словам мужчины, он счел это знаком поучаствовать в лотерее.

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Картер купил лотерейный билет за пять долларов и действительно выиграл. «Это должно быть сон», — отреагировал на неожиданное везение мужчина. Он признался, что планирует потратить призовые деньги на оплату некоторых счетов, а также покупку лодки для рыбалки.

Ранее сообщалось, что житель американского штата Массачусетс выиграл один миллион долларов в лотерее благодаря вещему сну. Счастливчик рассказал, что разделит полученные деньги между своими детьми и внуками.

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      Юлия Юткина
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