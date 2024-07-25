Мужчина выиграл 87 миллионов рублей благодаря вещему сну

В США мужчина выиграл миллион долларов благодаря сну о лотерейном билете

Житель штата Массачусетс, США, выиграл один миллион долларов (87,3 миллиона рублей) в лотерее благодаря вещему сну. Об этом сообщает UPI.

Мужчина по имени Говард Кендалл-младший рассказал, что ему приснился конкретный лотерейный билет. После пробуждения он решил довериться своему подсознанию и купил то, что увидел во сне. В результате этот билет действительно оказался счастливым. Кендалл-младший отметил, что разделит выигранные деньги между своими детьми и внуками.

Ранее сообщалось, что мужчина из Таиланда помог организовать похороны чужой семье и выиграл в лотерею. Он считает, что именно его добрый поступок принес ему шесть миллионов батов.

