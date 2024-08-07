МВД выплатит два миллиона рублей за помощь в раскрытии похищения российских подростков

МВД России выплатит 2 млн рублей за помощь в раскрытии похищения подростков

МВД России пообещало выплатить денежное вознаграждение тем, кто поможет раскрыть похищение двух детей, совершенное 17 лет назад в Псковской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

За «значительную помощь» гарантируют выплату в размере двух миллионов рублей. Звонки принимают круглосуточно, в том числе и на условиях полной конфиденциальности. Сообщается, что двух десятилетних школьников — Павла Матросова и Валентину Корик — 29 января 2007 года похитили неизвестные. Работа по раскрытию преступления продолжается.

Ранее в Саратовской области мужчина похитил девятилетнего мальчика.