На Бали турист захотел сделать селфи с девушкой у водопада, сорвался и не выжил

Antara: на Бали турист сорвался со скалы из-за неудачного селфи и не выжил

На Бали пара туристов сорвалась со скалы из-за неудачного селфи. Об этом сообщает агентство Antara.

49-летний итальянец отправился с девушкой к водопаду недалеко от озера Бератан 4 августа. Пара захотела сделать совместное фото на огороженной смотровой площадке. Во время съемки они облокотились на перила, но те рухнули, и путешественники упали с 25-метровой высоты в ущелье.

Мужчина не выжил, а его спутница получила легкую травму головы и ссадины. Она была в сознании и смогла сама позвать на помощь. Семья итальянца отказалась от проведения вскрытия.

Другой турист из Великобритании отправился в Таиланд и пропал без вести. Его мобильный телефон перестал передавать сигнал за пять минут до прибытия мужчины в аэропорт.