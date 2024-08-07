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16:30, 7 августа 2024Путешествия

На Бали турист захотел сделать селфи с девушкой у водопада, сорвался и не выжил

Antara: на Бали турист сорвался со скалы из-за неудачного селфи и не выжил

Фото: Gholib / Globallookpress.com

На Бали пара туристов сорвалась со скалы из-за неудачного селфи. Об этом сообщает агентство Antara.

49-летний итальянец отправился с девушкой к водопаду недалеко от озера Бератан 4 августа. Пара захотела сделать совместное фото на огороженной смотровой площадке. Во время съемки они облокотились на перила, но те рухнули, и путешественники упали с 25-метровой высоты в ущелье.

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Мужчина не выжил, а его спутница получила легкую травму головы и ссадины. Она была в сознании и смогла сама позвать на помощь. Семья итальянца отказалась от проведения вскрытия.

Другой турист из Великобритании отправился в Таиланд и пропал без вести. Его мобильный телефон перестал передавать сигнал за пять минут до прибытия мужчины в аэропорт.

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      Мария Борисова
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