На Западе назвали причину задержки ответа Ирана Израилю

Bloomberg: Иран стремится жестко ответить Израилю, не допуская масштабной войны

Иран стремится разработать жесткий ответ Израилю на покушение на главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию, не допуская при этом масштабной войны. Причину задержки решения Тегерана назвало агентство Bloomberg со ссылкой на экспертов.

«Иран оказался между молотом и наковальней. Он захочет принять ответные меры, которые будут достаточно существенными, чтобы удержать Израиль от усиления эскалационной спирали. Но он не захочет сделать что-то, что спровоцирует региональную войну, в которую втянутся США», — заявила старший советник по Ближнему Востоку и Северной Африке в Международной кризисной группе Дина Эсфандиари.

В публикации отмечается, что дилемма, с которой столкнулся Иран, «откладывает атаку, которую многие считали неизбежной несколько дней назад».

По мнению старшего научного сотрудника Королевского объединенного института оборонных исследований в Лондоне Бурджу Озчелика, Иран в качестве ответа может «сокрушить возможности противовоздушной обороны Израиля и нарушить военную и, возможно, гражданскую инфраструктуру».

Ранее сообщалось, что Иран заметно готовится к атаке на Израиль в ближайшие дни, перебрасывая технику и проводя учения.