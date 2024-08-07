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07:41, 7 августа 2024Россия

Нарышкин рассказал о долгом ожидании обмена заключенными между Россией и НАТО

Нарышкин: Россия ждала обмен заключенными больше полутора лет
Сергей Нарышкин

Сергей Нарышкин. Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

Москва ждала обмена заключенными между Россией и странами НАТО год и семь месяцев. Об этом рассказал директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

По его словам, для СВР этот обмен стал знаковым событием.

«Мы, конечно, ждали этого события долгих год и семь месяцев. И для службы это знаковое событие», — подчеркнул Нарышкин.

Напомним, в ФСБ 1 августа сообщили, что в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Так, вернувшимся на родину гражданам РФ вменялось сотрудничество с разведывательными ведомствами России, но их вина не была доказана.

В свою очередь при обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством.

Как сообщалось, в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Руслан Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев, а также находившийся в заключении в США бизнесмен Владислав Клюшин и отбывающий пожизненный срок в Германии разведчик Вадим Красиков.

Накануне сообщалось, что руководство агентства Bloomberg примет меры в отношении сотрудников, преждевременно опубликовавших статью об обмене заключенными между Россией и странами Запада. В частности, была уволена журналистка Дженнифер Джейкобс.

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      Марина Совина
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