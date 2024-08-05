Посол России назвал число россиян в тюрьмах США

Посол России Антонов: в американских тюрьмах содержатся 62 гражданина России

В американских тюрьмах в настоящее время содержатся 62 гражданина России. Об этом сообщил посол России в США Анатолий Антонов в интервью ТАСС.

«62 человека. Россиян, которых похитили в третьих странах и вывезли на территорию США», — заявил Антонов в ответ на вопрос о числе сограждан, пребывающих в американских тюрьмах.

По словам дипломата, российских граждан «склоняют к признанию своей вины, к сотрудничеству с ФБР», предлагая уменьшить тюремный срок в обмен на сделку. Антонов добавил, что не осуждает россиян, выбравших в подобной ситуации сотрудничество с американскими спецслужбами, так как «одно дело — использовать хлесткие эпитеты и лозунги в отношении этих людей, другое дело — прожить хотя бы один день в этой тюрьме и увидеть эти условия».

Состоявшийся в Анкаре обмен заключенными посол назвал «редким случаем позитива в российско-американских отношениях», добавив, что «даже в тяжелейшие времена» можно найти решение самых острых проблем в двусторонних отношениях.

1 августа в Анкаре состоялся самый масштабный со времен холодной войны обмен заключенными между Россией, США и несколькими европейскими странами.