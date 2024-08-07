Названы российские города с самым доступным жильем

Снежногорск стал российским городом с самым доступным жильем

Самое доступное жилье в России продается в регионе Ямало-Ненецкий АО и в городе Снежногорске. Локации, где проще всего купить недвижимость, назвали эксперты Фонда «Институт экономики города» «Российской газете».

Степень доступности жилья принято оценивать с помощь коэффициента. По международной классификации недвижимость считается доступной при коэффициенте три и ниже, не очень доступной — от трех до четырех. При коэффициенте от четырех до пяти покупка жилья сильно осложнена, при пяти и более доступность очень низкая.

В 2023 году приобрести жилье в 54 «квадрата» могли себе позволить 54,5 процента российских семей. Коэффициент доступности недвижимости в прошлом году составил 3,7. При этом с 2021 года наблюдается снижение показателя. В 2023-м доступность выросла, но все еще была ниже уровня 2020 года.

В Ямало-Ненецкий АО, который занял первую строчку в рейтинге регионов по доступности жилья, можно накопить на квартиру за год. За ним следуют Чечня, Магаданская область, Камчатка, Ханты-Мансийский АО, Тюменская область — здесь откладывать придется менее двух лет. Проще всего купить жилье в Снежногорске Мурманской области (понадобятся сбережения за восемь месяцев), а также в городах Печора Республики Коми, Кушва Свердловской области и Гуково Ростовской области.

Москва стала лидером по недоступности жилья. Столичной семье придется откладывать на жилье почти пять лет. В топе также оказались Амурская, Калининградская, Иркутская области, Алтайский край и Санкт-Петербург — в этих регионах срок накопления составляет более четырех лет.

Ранее эксперты портала «Мир квартир» подсчитали, сколько времени нужно откладывать деньги на покупку квартиры в Москве. По их данным, для приобретения жилья на первичном рынке столицы нужно копить 10,5 года, а на вторичном — 11,3 года.