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08:17, 31 июля 2024Экономика

Подсчитан срок накопления на квартиру в Москве

Эксперт Луценко: на покупку квартиры в Москве придется копить более 10 лет

Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости

На покупку квартиры на первичном рынке Москвы придется копить 10,5 года, а на вторичном — 11,3 года. Срок откладывания денег на приобретение жилья в столице подсчитал гендиректор портала «Мир квартир» Павел Луценко, пишет РИА Новости.

По данным эксперта, среднестатистические квартиры в новостройках подорожали за год на 14 процентов, до 21,4 миллиона рублей. При этом средняя зарплата в Москве, по данным Росстата, достигает 157,4 тысячи рублей в месяц. Если откладывать эту сумму целиком, то для покупки «первички» потребуется ждать 11,3 года. В 2023 году срок был большим (12,1 года) при средней зарплате в 128,3 тысячи рублей.

Готовые квартиры за год подорожали в среднем на 17 процентов, до 19,9 миллиона рублей. На них придется откладывать всю среднюю зарплату 10,5 года. В 2023-м для накопления на «вторичку» потребовалось бы 11 лет, рассказал Луценко.

«Индексация зарплат за последние 1,5 года опережает рост средних цен предложения, хотя говорить о росте доступности жилья не приходится, так как ипотека стала дороже, а получить одобрение на выдачу жилищного кредита — сложнее», — добавил руководитель «Циан.Аналитики» Алексей Попов.

Ранее стало известно, сколько стоит самая дешевая квартира в Москве. Так, наиболее бюджетный лот в новостройке можно приобрести за 5,7 миллиона рублей. Жилье имеет площадь 21 квадратный метр и находится в районе Люблино.

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      Нина Ташевская
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