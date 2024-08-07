Обманувший следователей россиянин признался в расправе над возлюбленной через 10 лет

В Уфе мужчина признался в убийстве через 10 лет после преступления

В Уфе обманувший ранее следователей местный житель признался в расправе над возлюбленной. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Batash.

В 2014 году в квартире одной из многоэтажек города обнаружили девушку с пробитой головой. Ее сожитель на первом допросе заявил, что был на работе, а когда вернулся домой, увидел мертвую возлюбленную. Тогда алиби мужчины проверять не стали, а дело не раскрыли.

В 2023 году следователи снова вернулись к этому делу и решили проверить уфимца досконально. В результате они выяснили, что в тот день он не был на работе. Криминалисты также нашли еще несколько доказательств, поэтому подозреваемый во всем сознался. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Ранее в Забайкальском крае арестовали 43-летнего местного жителя, расправившегося с 32-летней сожительницей.