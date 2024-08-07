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11:53, 7 августа 2024Из жизни

Огородник вырастил самый большой баклажан в мире

Баклажан из США весом 3,78 килограмма признали самым большим в мире

Фото: Anna Evans / Unsplash

В американском штате Айова вырастили самый большой баклажан в мире. Об этом сообщает UPI.

Рекорд поставил огородник Дейв Беннет, который уже пять лет разводит гигантские овощи. Два года назад его баклажан весом 2,54 килограмма признали самым крупным в Айове. На этот раз он продемонстрировал плод тяжелее на 1,2 килограмма.

Рекордный баклажан измеряли и взвешивали представитель Департамента сельского хозяйства и землепользования штата Айова и сотрудник местного Бюро мер и весов. Они подтвердили, что плод весит 3,78 килограмма.

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14 апреля 2022

До сих пор самым крупным баклажаном в мире считался плод, выращенный в Великобритании в 2022 году. Он весил 3,27 килограмма.

Ранее сообщалось, что фермер из подмосковного города Луховицы вырастил тыкву, которую признали самой большой в России на фестивале бахчевых культур «Агробатл-2023». Вес плода, привезенного мужчиной на фестиваль в Ставропольском крае, составил 591 килограмм, а окружность — 4,7 метра.

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      Олег Парамонов
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