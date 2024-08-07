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16:55, 7 августа 2024Экономика

Отсидевший в колонии бывший губернатор пошел работать на кондитерскую фабрику

Бывший глава Кировской области устроился в АО «Кондитерская фабрика "Пермская"»

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Бывший губернатор Кировской области и депутат заксобрания Пермского края Никита Белых, отсидевший несколько лет в колонии, нашел новую работу. Как пишет «Коммерсантъ», он устроился в АО «Кондитерская фабрика "Пермская"».

Источник газеты уточнил, что он занял должность замгендиректора по корпоративным вопросам. От самого Белых комментариев по этому поводу не поступало. Однако ранее он говорил, что нашел новую работу и с 8 июля приступит к обязанностям.

Фабрика основана в 1892 году и на тот момент была первой на Урале и в Сибири. Сейчас там делают более 120 наименований кондитерских изделий. Продукция продается во всех регионах страны, а также идет на экспорт: в Азербайджан, Грузию, Киргизию, Литву, Эстонию, Германию, США.

Никита Белых вышел на свободу из кировской колонии. Он отбывал срок за получение взятки. Белых руководил Кировской областью с 2009 года. В июне 2016 года его задержали в московском ресторане при получении 150 тысяч евро наличными. По версии следствия, это часть взятки общей суммой 400 тысяч евро от кировских предпринимателей. После задержания и ареста Белых отправили в отставку. Приговор ему вынес Пресненский суд Москвы в феврале 2018 года.

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      Платон Щукин
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