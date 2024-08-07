Парикмахер назвал главные ошибки при мытье головы

Парикмахер Уиндл: применение горячей воды при мытье волос приводит к их ломкости

Британский парикмахер Пол Уиндл назвал главные ошибки при мытье головы. Соответствующий комментарий приводит издание Hellо!.

В первую очередь эксперт обратил внимание на применение слишком горячей воды. По его словам, высокие температуры приводят к ломкости прядей. «Достаточно использовать только теплую воду. Она позволит кутикулам раскрыться и гарантирует, что ваши волосы будут чистыми», — пояснил он.

В то же время специалист призвал не расчесывать влажные волосы. «Мокрые волосы не только тяжелее, но и более эластичные и нежные, поэтому расчесывание может привести к ломкости. Лучше расчешитесь до принятия душа», — порекомендовал Уиндл.

Кроме того, собеседник портала посоветовал не наносить кондиционер на корни волос и не прибегать к редкому мытью. «Хотя тенденция мыть голову реже набирает обороты, будьте осторожнее. Поры на коже головы могут закупориться из-за избытка жира, что приведет к проблемам», — заключил он.

Ранее в июне создательница косметического бренда Philip Kingsley, трихолог Анабель Кингсли раскрыла правильную последовательность действий при мытье головы.