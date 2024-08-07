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13:25, 7 августа 2024Забота о себе

Названы губительные для здоровья варианты завтраков

Нутрициолог Мария Сирош призвала не злоупотреблять хлопьями и мюсли на завтрак

Фото: Calum Lewis / Unsplash

Нутрициолог, специалист по похудению Мария Сирош рассказала, что употребление некоторых продуктов на завтрак способно спровоцировать развитие многих серьезных заболеваний. Губительные для здоровья варианты утреннего приема пищи она назвала «Известиям».

По словам Сирош, у людей, которые неправильно завтракают, часто есть лишний вес, повышенные давление и холестерин, инсулинорезистентность. Избежать проблем со здоровьем можно, отказавшись от некоторых продуктов и блюд в утренний прием пищи. Так, нутрициолог призвала не злоупотреблять манной, кукурузной, пшенной, рисовой кашами, а также кашами быстрого приготовления. По словам специалистки, их употребление стимулирует приступы голода в течение дня и тягу к сладкому.

Также Сирош посоветовала отказаться от картошки, мюсли, сладких хлопьев и йогуртов на завтрак. Вредно есть утром и одни только фрукты, продолжила она. Эта категория продуктов должна быть десертом после основного приема пищи, уточнила она. Помимо этого, вредно есть на завтрак мало жиров или вовсе пропускать этот прием пищи, так как иначе пострадает желчный пузырь, резюмировала нутрициолог.

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      Алиса Дмитриева
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