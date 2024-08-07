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17:27, 7 августа 2024Ценности

Певица Ханна снялась с сумкой за 420 тысяч рублей в частном самолете

33-летняя певица Ханна снялась с сумкой за 420 тысяч рублей в частном самолете

Фото: @offi_hanna

Российская певица Ханна (настоящее имя — Анна Иванова) снялась с сумкой за сотни тысяч рублей. Соответствующее видео появилось в сторис ее Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

33-летняя исполнительница заявила, что отправилась в ежегодную поездку на греческий остров Миконос. При этом она снялась на входе в частный самолет в черном мини-платье, солнцезащитных очках и кожаных шлепанцах в тон.

Также знаменитость взяла с собой упомянутый аксессуар французского бренда Saint Laurent. Известно, что его стоимость на официальном сайте марки составляет 4900 долларов (примерно 420 тысяч рублей).

В июне журналистка и телеведущая Ксения Собчак взяла в поездку на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) сумку за 11 миллионов рублей.

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      Карина Черных
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