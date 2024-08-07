Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни из-за неприличных нарядов

Пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за неприличных нарядов

Парагвайскую пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за чересчур неприличных нарядов. Об этом сообщает Mirror.

20-летнюю спортсменку, которая не смогла пройти квалификацию и в итоге объявила о завершении спортивной карьеры, выселили из Олимпийской деревни по причине «создания ненадлежащей обстановки». Выяснилось, что Алонсо носила личные вещи, отказавшись при этом от формы сборной Парагвая.

Пловчиха публиковала фото из парижского «Диснейленда», куда она отправилась в футболке и мини-шортах. По мнению представителей сборной Парагвая, подобными нарядами Алонсо отвлекает внимание других спортсменов, которым еще предстоит участвовать в соревнованиях. В итоге ее попросили переселиться из Олимпийской деревни в другой отель.

Ранее стало известно, что шведская журналистка толкнула игрока в настольный теннис китайца Ван Чуциня на Олимпийских играх 2024 года в Париже и была наказана. Как уточнялось, сотрудницу СМИ лишили аккредитации.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Напомним, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.