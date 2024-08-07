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11:48, 7 августа 2024Ценности

Пловчиху выгнали из Олимпийской деревни из-за неприличных нарядов

Пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за неприличных нарядов

Фото: Issei Kato / Reuters

Парагвайскую пловчиху Луану Алонсо выгнали из Олимпийской деревни из-за чересчур неприличных нарядов. Об этом сообщает Mirror.

20-летнюю спортсменку, которая не смогла пройти квалификацию и в итоге объявила о завершении спортивной карьеры, выселили из Олимпийской деревни по причине «создания ненадлежащей обстановки». Выяснилось, что Алонсо носила личные вещи, отказавшись при этом от формы сборной Парагвая.

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Пловчиха публиковала фото из парижского «Диснейленда», куда она отправилась в футболке и мини-шортах. По мнению представителей сборной Парагвая, подобными нарядами Алонсо отвлекает внимание других спортсменов, которым еще предстоит участвовать в соревнованиях. В итоге ее попросили переселиться из Олимпийской деревни в другой отель.

Ранее стало известно, что шведская журналистка толкнула игрока в настольный теннис китайца Ван Чуциня на Олимпийских играх 2024 года в Париже и была наказана. Как уточнялось, сотрудницу СМИ лишили аккредитации.

Олимпийские игры продлятся до 11 августа. Напомним, российские спортсмены выступают в нейтральном статусе.

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      Карина Черных
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