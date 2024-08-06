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22:20, 6 августа 2024Спорт

Журналистка толкнула спортсмена на Олимпиаде-2024 и была наказана

Журналистку лишили аккредитации за толчок теннисиста Чуциня на Олимпиаде-2024

Фото: Reuters

Шведская журналистка толкнула игрока в настольный теннис китайца Ван Чуциня на Олимпийских играх 2024 года в Париже и была наказана. Об этом сообщает The Free Press Journal.

Журналистка намеренно свернула вправо прямо на Чуциня, который в это время разговаривал с другими журналистами. После этого оргкомитет Олимпийских игр 2024 года лишил журналистку аккредитации.

Ранее российскую теннисистку Диану Шнайдер пытались спровоцировать вопросом о политике после завоевания серебра в паре на Олимпийских играх-2024. На послематчевой пресс-конференции один из иностранных журналистов задал спортсменке вопрос о том, что она лайкнула пост в социальной сети, поддерживающем Вооруженные силы РФ.

Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

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      Анастасия Борисова
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