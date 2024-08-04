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00:12, 5 августа 2024Спорт

Российскую теннисистку пытались спровоцировать вопросом о политике

Журналист попытался спровоцировать Шнайдер вопросом о политике после серебра Игр
Мирра Андреева и Диана Шнайдер

Мирра Андреева и Диана Шнайдер. Фото: Violeta Santos Moura / Reuters

Российскую теннисистку Диану Шнайдер пытались спровоцировать вопросом о политике после завоевания серебра в паре на Олимпийских играх-2024. Об этом сообщает РИА Новости.

Как передает источник, на послематчевой пресс-конференции один из иностранных журналистов задал спортсменке вопрос о ее лайке на посте в социальной сети, поддерживающем Вооруженные силы РФ. «У вас есть вопросы не о политике? Я здесь, чтобы говорить про теннис. И буду говорить только о нем», — ответила ему Шнайдер.

Шнайдер в паре с Миррой Андреевой завоевала серебро Игр в Париже в женском парном разряде. В финале россиянки уступили итальянкам Жасмин Паолини и Саре Эррани со счетом 6:2, 1:6, 7:10.

Теннисистки были допущены до турнира в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, без флага и гимна. Их результат не будет отображен в командном медальном зачете.

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