Подсчитаны траты россиян на исправление ошибок в ремонте

Каждый десятый россиянин тратит на исправление ошибок в ремонте более ₽150 тыс.

Больше половины россиян совершали ошибки при проведении ремонта дома или квартиры. Траты на исправление недочетов подсчитали аналитики онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» в своем исследовании, с результатами которого ознакомилась «Лента.ру».

Около 67 процентов опрошенных выполняли ремонт самостоятельно. Основная причина такого решения — желание сэкономить на работе бригады (68 процентов). В итоге у четверти респондентов (24 процента) не оказалось нужных инструментов, а 18 процентам пришлось переплатить из-за неправильных расчетов. Еще 15 процентов россиян пожаловались на проблемы с визуализацией конечного результата работ, а 14 процентов — на нехватку времени.

Каждый десятый опрошенный (10 процентов) потратил на исправление ошибок в ремонте от 150 до 200 тысяч рублей, еще по 9 процентов — более 250 тысяч рублей и от 50 до 100 тысяч рублей. При этом большинству недочеты при работе стоили до 50 тысяч рублей (63 процента).

При этом работа с бригадой специалистов не гарантирует отсутствия ошибок. Так, по 20 процентов респондентов признали, что возникновение недочетов было связано с недостаточным контролем работы бригады и их медленной работой, из-за чего ремонт вышел из срока. Еще 18 процентов поделились, что выбрали непрофессиональную команду. А 14 процентов даже столкнулись с мошенниками.

Самыми распространенными ошибками оказались нарушение целостности отделки (12 процентов), некорректный расчет пространства для бытовой техники (11 процентов), неправильное расположение розеток и выключателей (10 процентов), добавление лишних функций оборудования и техники (9 процентов), заметные различия в цветах (9 процентов) и некачественные материалы, которые подверглись влиянию света и температуры (9 процентов).

Ранее россияне признались в нежелании делать ремонт — 66 процентов опрошенных не проводят его сразу после заселения в новые квартиры. Большинство (70 процентов) объясняют это нежеланием тратить дополнительные средства после покупки квартиры.