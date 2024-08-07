Полицейский переслал данные о машинах россиянина третьим лицам и попал под статью

В Мурманске возбудили дело на силовика, переславшего данные из базы данных МВД

В Мурманской области следователи возбудили уголовное дело в отношении полицейского, который сфотографировал информацию о россиянине из базы данных МВД и переслал ее третьим лицам. Об этом «Ленте.ру» сообщили в следственном управлении Следственного комитета России по региону.

Силовику вменяют часть 3 статьи 272 («Неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации с использованием своего служебного положения») УК РФ. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

По версии следствия, все произошло в марте 2022 года. Сотрудник отдела полиции дважды вошел в информационную базу МВД России, незаконно сфотографировал данные о паспорте и машинах россиянина, а затем переслал эти сведения третьим лицам.

Ранее Свердловский областной суд ужесточил приговор силовику по уголовному делу о получении взятки, заменив штраф на 7,5 года колонии строгого режима.