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14:16, 7 августа 2024Бывший СССР

Полковник высказался о резервах ВСУ

Полковник Кошкин заявил о неспособности ВСУ провести ротацию военных

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

У Вооруженных сил Украины (ВСУ) по-прежнему остаются достаточные резервы благодаря новому закону о мобилизации, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Андрей Кошкин. Вместе с тем, он указал на низкий моральный дух и раскол среди военнослужащих.

«Резервы ВСУ на курском направлении, где сейчас идут обстрелы, может, действительно в значительной степени израсходованы. Но Украина приняла закон, в рамках которого идет активная мобилизация, формирование новых подразделений, соединений. Другое дело, что не получается провести ротацию, подготовить военнослужащих для выполнения боевых задач. В любом случае, демографическая масса у Украины есть», — сказал полковник.

Кошкин отметил, что даже западные специалисты, анализируя состояние ВСУ, указывают на то, что военные деморализованы и расколоты, что может быть одной из причин активного наступления России.

«Наверное, это тоже свидетельствует о неспособности руководства ВСУ решить ряд проблем. Но, в любом случае, расслабляться не надо: у Украины есть резервы, поэтому нам необходимо продолжать выполнять стоящие задачи», — заключил военный.

Ранее командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что ВСУ использовали свои последние резервы на границе с Курской областью, а после их уничтожения российские войска выйдут «на финишную прямую» завершения СВО.

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