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20:47, 6 августа 2024Бывший СССР

В России заявили об использовании последних резервов ВСУ на границе Курской области

Алаудинов: ВСУ использовали последние резервы на границе с Курской областью

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Вооруженные силы Украины (ВСУ) использовали свои последние резервы на границе с Курской областью, а после их уничтожения российские войска выйдут «на финишную прямую» завершения СВО. Об этом заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов в своем Telegram-канале.

«Я думаю, что в ближайшие дни эти ресурсы, резервы, которые скопил противник, мы как раз и уничтожим. В принципе, наверное, это и есть для нас уже ситуация, когда через уничтожение этих ресурсов мы уже выйдем на финишную прямую по завершению СВО. И дальше нас уже вряд ли кто остановит», — сказал он.

Во вторник, 6 августа, бойцы ВСУ при поддержке тяжелой техники попытались прорвать границу России в Курской области. Пограничникам удалось остановить проникновение в регион.

Как сообщили в Минобороны, диверсионно-разведывательная группа ВСУ понесла значительные потери и отступила на украинскую территорию. Кроме того, сообщается, что российские военные блокировали попытавшихся закрепиться на приграничной территории России украинских солдат.

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      Александр Курбатов
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