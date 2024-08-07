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12:39, 7 августа 2024Путешествия

Появились кадры с места крушения частного самолета в Приморье

Росавиация: спасатели нашли самолет Bristell на сопке Стеклянуха в Приморье

Спасатели установили местоположение частного легкомоторного самолета Bristell, потерпевшего крушение в Приморье. Кадры с места происшествия появились в Telegram-канале Восточного межрегионального СУТ СК России.

Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко, поисковая группа нашла лайнер в ночь на 7 августа на сопке Стеклянуха Шкотовского района Приморского края. Он находился в трех километрах от посадочной площадки Новороссия, где должен был приземлиться.

Расследованием авиакатастрофы займутся специалисты Росавиации и Межгосударственного авиационного комитета.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»).

Частный самолет разбился в Приморье 6 августа. На борту были военный летчик Сергей Федоров и его жена Алена, они не выжили.

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      Мария Борисова
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