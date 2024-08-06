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15:09, 6 августа 2024Путешествия

Самолет с российским военным летчиком и его женой разбился в Приморье

Mash: самолет с военным летчиком и его женой разбился в Приморье

Кадр: Telegram-канал Mash

Самолет Bristell RG с российским военным летчиком и его женой разбился в Приморском крае. Подробности случившегося с семьей путешественников сообщает Telegram-канал Mash.

Уточняется, что летательный аппарат упал на Лысой горе Серебряного перевала. На борту находились генерал-майор Сергей Федоров и его супруга Алена. Они следовали по маршруту ОмскИркутск — Камчатка — Сахалин — Приморье. Известно, что перед вылетом сотрудники МЧС предупредили семейство о плохих метеоусловиях, однако это их не остановило.

Сергей и Алена должны были приземлиться на аэродроме Новороссия в 8 утра 6 августа, но упали в 30 километрах от него.

Предварительно причинами случившегося послужили сильный туман и ливень, которые не учел Федоров при полете. Дальневосточная транспортная прокуратура начала проверку.

Информация о падении самолета над Приморьем появилась ранее 6 августа. Сообщалось, что частный легкомоторный самолет пропал с радаров.

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      Марк Успенский
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