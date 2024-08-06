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16:50, 6 августа 2024Силовые структуры

Начато расследование после пропажи самолета с российским генералом и его женой

СК возбудил дело из-за пропажи легкомоторного самолета в Приморье
Начало событий в новости Самолет с российским военным летчиком и его женой разбился в Приморье

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

В Приморском крае следователи возбудили уголовное дело после пропажи легкомоторного самолета. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте СК.

Расследование ведется по статье 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта»). По предварительным данным, днем 6 августа в районе горы Лысая пропала связь с самолетом Bristell RG, который вылетел аэродрома «Пушистый» Сахалинской области. На борту находились пилот и пассажир. В ходе первоначальных поисково-спасательных мероприятий воздушное судно и люди не обнаружены.

Самолетом управлял военный летчик генерал-майор Сергей Федоров, а пассажир была его супруга Алена. Сообщалось, что Bristell RG разбился. Перед вылетом сотрудники МЧС предупредили семью о плохих метеоусловиях, однако это их не остановило.

Предварительно причинами случившегося послужили сильный туман и ливень, которые не учел Федоров при полете.

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      Любовь Ширижик
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