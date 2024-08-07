Появились первые подробности гибели военкора Поддубного

Политик Царев: в машину военкора Поддубного попал FPV-дрон

Появились первые подробности гибели российского военного корреспонента Евгений Поддубного. Политик Олег Царев в Telegram-канале рассказал о том, что в машину журналиста попал FPV-дрон.

Информацию о гибели коллеги также подтвердили военкоры Юрий Котенок и Александр Сладков.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», — написал Сладков в Telegram-канале.

О гибели Поддубного первым сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. Официального подтверждения информации на тот момент не поступало. Журналист вел репортаж из Курской области, где идут боестолкновения с Вооруженными силами Украины.

