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21:38, 7 августа 2024Интернет и СМИ

Появились первые подробности гибели военкора Поддубного

Политик Царев: в машину военкора Поддубного попал FPV-дрон
Евгений Поддубный

Евгений Поддубный. Кадр: страница Евгения Поддубного во «ВКонтакте»

Появились первые подробности гибели российского военного корреспонента Евгений Поддубного. Политик Олег Царев в Telegram-канале рассказал о том, что в машину журналиста попал FPV-дрон.

Информацию о гибели коллеги также подтвердили военкоры Юрий Котенок и Александр Сладков.

«По Жене Поддубному. Информация, что погиб наш брат. Погиб в строю, как и положено мужчине», — написал Сладков в Telegram-канале.

О гибели Поддубного первым сообщил депутат Госдумы Михаил Делягин. Официального подтверждения информации на тот момент не поступало. Журналист вел репортаж из Курской области, где идут боестолкновения с Вооруженными силами Украины.

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      Марина Совина
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