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15:02, 7 августа 2024Мир

Президент ЮАР прилетит на саммит БРИКС в Россию

Президент ЮАР Рамафоса прилетит на саммит БРИКС в Казани в октябре
СюжетСаммит стран БРИКС

Фото: Siphiwe Sibeko / Reuters

Президент ЮАР Сирил Рамафоса прилетит в Россию на саммит БРИКС в Казани в октябре. Об этом заявил официальный представитель администрации главы африканской страны Винсент Магвенья, сообщает ТАСС.

«Рамафоса будет в Казани во главе делегации ЮАР, которая примет участие в работе саммита БРИКС. ЮАР довольна той работой, которую Россия в качестве председателя БРИКС уже провела для укрепления сотрудничества между странами», — отметил он.

Премьер-министр Индии Нарендра Моди согласился приехать на саммит БРИКС в Казань по приглашению президента России Владимира Путина.

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      Семен Александров
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