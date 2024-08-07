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13:42, 7 августа 2024Культура

Пригожин высказался об идее проверки артистов на алкоголь и наркотики

Продюсер Пригожин поддержал идею проверки артистов на алкоголь и наркотики

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский продюсер Иосиф Пригожин высказался об идее проверки артистов на алкоголь и наркотики. Его слова приводит «Газета.Ru».

Медиаменеджер заявил, что полностью поддерживает предложение Госдумы о введении тестирования на допинг для звезд. «Безумству надо положить конец, особенно сегодня. Им разрешили выступать, страна находится в непростом положении, специальная военная операция в стране. Остановитесь, хочется сказать, остановитесь», — сказал он.

Пригожин подчеркнул, что публичные люди должны уважать свою публику и быть носителями культуры. По его мнению, обществу необходима пропаганда трезвости. «Я не уверен, что такой закон пройдет, но порядок должен быть. Вы приходите [на концерт], выходит Глюкоза невменько, чешет у себя между ног. Этот беспредел кто-то должен остановить», — пояснил он.

Медиаменеджер также призвал не путать свободу со вседозволенностью.

Ранее депутат Госдумы Султан Хамзаев заявил, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Парламентарий добавил, что ответственность за появление в нетрезвом виде публичных лиц необходимо ужесточать вплоть до запрета их выступлений.

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      Мария Рюрикова
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