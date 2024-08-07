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09:43, 7 августа 2024Культура

В Госдуме предложили тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену

Депутат Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену. Его слова приводит РИА Новости.

Хамзаев подчеркнул, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. «Концерт больше 500 человек — нужно ввести обязательную процедуру тестирования на алкоголь или наркотики», — отметил он.

Парламентарий добавил, что ответственность за появление в нетрезвом виде публичных лиц необходимо ужесточать вплоть до запрета их выступлений.

Ранее экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина одобрила идею проверки артистов на допинг перед концертом. Звезда подчеркнула, что сама бы с легкостью согласилась на подобный тест. «Это, конечно, немного странно, но, если нужно, я всегда готова и буду первая, кто пройдет допинг», — заключила она.

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      Мария Рюрикова
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