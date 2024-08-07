В Госдуме предложили тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил тестировать артистов на допинг перед выходом на сцену. Его слова приводит РИА Новости.
Хамзаев подчеркнул, что необходимо запретить звездам давать выступления в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. «Концерт больше 500 человек — нужно ввести обязательную процедуру тестирования на алкоголь или наркотики», — отметил он.
Парламентарий добавил, что ответственность за появление в нетрезвом виде публичных лиц необходимо ужесточать вплоть до запрета их выступлений.
Ранее экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина одобрила идею проверки артистов на допинг перед концертом. Звезда подчеркнула, что сама бы с легкостью согласилась на подобный тест. «Это, конечно, немного странно, но, если нужно, я всегда готова и буду первая, кто пройдет допинг», — заключила она.