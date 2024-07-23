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18:10, 23 июля 2024Культура

Экс-солистка «Миража» оценила поведение Глюкозы на скандальном концерте

Экс-солистка «Миража» Гулькина: Глюкоза могла быть «под кайфом» на концерте
Наталья Гулькина

Наталья Гулькина. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Экс-солистка группы «Мираж» Наталия Гулькина оценила поведение певицы Глюкозы (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на скандальном концерте в Красноярске. Ее слова приводит MK.RU.

Звезда 1980-х предположила, что на выступлении Глюкоза была «под кайфом». «Такое ощущение, что это какое-то левое видео и на нем не она. Потому что девушка должна быть совсем в неадеквате, чтобы, как мужчина, хватать себя за причинное место», — заявила Гулькина.

Гулькина также одобрила идею проверки артистов на допинг перед концертом. Звезда подчеркнула, что сама бы с легкостью согласилась на подобный тест. «Это, конечно, немного странно, но, если нужно, я всегда готова и буду первая, кто пройдет допинг», — заключила она.

20 июля Глюкоза выступила в Красноярске. По словам очевидцев, артистка не могла связно говорить, пела мимо нот и чесалась в интимных местах. По их мнению, певица находилась в состоянии опьянения и из-за этого странно себя вела.

Артистка сообщила, что причиной странного поведения на сцене стал прием антидепрессантов и снотворных. Исполнительница уточнила, что проблемы со здоровьем у нее начались на фоне стресса.

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      Мария Рюрикова
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