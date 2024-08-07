Путин назвал одно но для ухода в отпуск членов правительства России

Путин рассказал об условии для ухода в отпуск членов правительства России

Президент России Владимир Путин назвал одно условие для ухода в отпуск членов правительства России — он не должен влиять на работу ведомств. Об этом он заявил на совещании Кабмином, передает ТАСС.

«Федеральное собрание закончило работу. Это нормально, люди отдыхают, пошли в отпуск. Знаю, что и в правительстве многие коллеги отдыхают или планируют отдыхать. Но! Напоминаю, что в отличие от Федерального собрания правительство — так же, как и ваши коллеги на местах, — это исполнительные органы власти», — отметил Путин.

Глава государства призвал членов правительства быть в постоянном контакте с ним, несмотря на отпуск. «Мы ни на одну секунду не должны прерывать работу соответствующих органов в целом. (...) И я с вами буду на постоянной связи. На постоянной», — заключил президент России.

Путин добавил, что в графике отпусков должна быть обеспечена взаимозаменяемость.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос об отпуске президента России, заявил, что в августе у Путина достаточно напряженный рабочий график.