Раксрыты траты россиян на покупку жилья

Вице-премьер Хуснуллин: россияне вложили в покупку жилья 4,3 трлн рублей

В первой половине 2024 года россияне вложили в покупку жилья 4,3 триллиона рублей. Траты граждан на приобретение жилье раскрыл вице-премьер Марат Хуснуллин во время совещания у президента России Владимира Путина, пишет ТАСС.

«Население верит в строительство жилья. По итогам первого полугодия взнос граждан составил 4,3 триллиона рублей», — заявил зампред правительства. Хуснуллин уточнил, что за первые шесть месяцев года свои жилищные условия улучшили 1,77 миллиона семей.

Ранее стали известны траты россиян на исправление ошибок в ремонте. Так, каждому десятому пришлось заплатить от 150 до 200 тысяч рублей. Самыми распространенными ошибками оказались нарушение целостности отделки, некорректный расчет пространства для бытовой техники, а также неправильное расположение розеток и выключателей.