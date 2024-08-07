Раскрыта необычная поза для яркого женского оргазма

Секс-эксперт Джиджи Энгл считает, что поза «68» идеально подходит для яркого женского оргазма. Как получать удовольствие в необычной позиции, она рассказала Cosmopolitan.

Энгл назвала позу «68» оптимальной для женского удовольствия, так как в ней партнерша наслаждается мужскими ласками, а сама при этом ничего не делает. Для этой позиции мужчина должен лечь на спину, согнув ноги в коленях. Женщина же должна разместиться над ним и положить голову ему на бедра. При этом ее половые органы должны находиться у рта мужчины, объяснила секс-эксперт.

В такой позе партнер получает полный доступ к гениталиям партнерши, что позволяет ему стимулировать максимальное количество чувствительных точек. Чтобы чувствовать себя комфортно в этой позе, женщине необходимо делать упор на локти, чтобы не переносить весь вес на партнера, добавила Энгл.

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