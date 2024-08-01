Эксперт перечислила оптимальные секс-позы для лета

Эксперт по отношениям Кейт Тейлор рассказала, что в жаркую погоду либидо может повышаться, но заниматься сексом хотят не все. В комментарии для The Sun она перечислила оптимальные секс-позы для лета.

В частности, эксперт рекомендовала заниматься сексом на полу на простыне. По ее словам, в этом случае жара не будет так сильно мешать, как если бы люди были на кровати.

Идеальной позой для жаркой погоды Тейлор назвала позицию, когда мужчина сидит на полу, женщина располагается сверху, обвивая его тело ногами. «В этой позе вы можете целоваться, гладить друг друга и прикасаться друг к другу во время движения. И в то же время есть возможность отстраниться, когда становится слишком жарко», — объяснила она.

Также эксперт посоветовала практиковать позу «Обратная ковбойша». Мужчина должен лечь на спину, либо сесть на стул, а женщина — расположиться сверху спиной к нему. В этой позиции тела партеров практически не соприкасаются, поэтому специалистка назвала ее подходящей для жары.

Тейлор также рекомендовала практиковать летом позу «Ложки», при которой мужчина и женщина лежат на боку, а мужчина располагается сзади. Она отметила, что многие считают эту позицию зимней и позволяющей согреться, однако у нее есть и летний вариант. «Вотрите в кожу друг друга лосьон или смазку. Затем, когда вы оба будете полностью покрыты лосьоном, поставьте вентилятор напротив спальни и приступайте», — посоветовала эксперт по отношениям.

Ранее секс-эксперт Аннабель Найт назвала идеальную для женского удовольствия позу. По ее мнению «Наездница» имеет множество вариантов и нравится большинству женщин.