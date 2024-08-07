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13:22, 7 августа 2024Силовые структуры

Раскрыты подробности дела скрученного спецназом в ЗАГСе россиянина

СК: схваченный на свадьбе в Благовещенске жених ударил ножом пограничника
Начало событий в новости Спецназ скрутил жениха прямо во время регистрации брака и попал на видео

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

29-летний житель Благовещенска, которого спецназ скрутил в ЗАГСе прямо во время церемонии бракосочетания, предстанет перед судом за причинение тяжкого вреда здоровью 57-летнему мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета (СК) России.

Пострадавший — сотрудник пограничной службы, отмечавший профессиональный праздник 28 мая. По данным следствия, вечером того дня житель Благовещенска с невестой прогуливался по городу. В подсобном помещении на первом этаже жилого дома он заметил незнакомцев, распивавших спиртное. Обвиняемый стал оскорблять их и провоцировать конфликт, а затем ударил ножом в грудь одного из компании. После нападения он скрылся. Бойцы СОБР нашли его 1 июня и задержали.

С санкции суда мужчина арестован. Ранее он уже привлекался к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Расследование дела завершено, оно передано в суд для рассмотрения по существу.

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      Любовь Ширижик
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