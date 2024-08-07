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11:04, 7 августа 2024Силовые структуры

Спецназ скрутил жениха прямо во время регистрации брака и попал на видео

В Благовещенске спецназ задержал жениха в ЗАГСе за нападение на пограничника

Бойцы спецотряда быстрого реагирования (СОБР) задержали 29-летнего жителя Благовещенска в ЗАГСе прямо во время церемонии бракосочетания. Видео публикует Telegram-канал Mash.

На кадрах видны жених и невеста, в зал врываются спецназовцы, скручивают мужчину и валят на пол, невеста кричит. Жениха уводят и сажают в служебную машину.

Житель Благовещенска обвиняется в причинении тяжких телесных сотруднику погранслужбы. Он напал на него несколько месяцев назад во время прогулки по городу. В День пограничника компания подвыпивших мужчин поругалась с женихом, а он ударил одного из них ножом в грудь и сбежал. Только в день свадьбы его нашли правоохранители.

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      Любовь Ширижик
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