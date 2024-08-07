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15:44, 7 августа 2024Культура

Решение Бурунова не афишировать отношения объяснили

Шоумен Сорокин: Бурунов скрывает свой роман от журналистов из-за суеверий

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Российский артист, пародист и телеведущий Сергей Бурунов скрывает свои отношения от журналистов, потому что актеры являются очень суеверными людьми. Таким мнением в беседе с KP.RU поделился шоумен Денис Сорокин.

Отмечается, что в мае артиста заметили с 35-летней бизнесвумен Екатериной Леви. «К примеру, тот же [актер] Дмитрий Нагиев никогда не показывает свою супругу. Ну и Бурунов тоже из числа таких закрытых личностей. Думаю, Сергей настроен серьезно по отношению к Екатерине, он увидел в ней будущую мать своих детей», — сказал Сорокин.

Он выразил мнение, что возлюбленная Бурунова является «порядочной женщиной», поэтому актер оберегает ее от внимания папарацци. «Да и для Екатерины появление с известным артистом — серьезный стресс. У нас ведь любят в интернете даже красоток критиковать, не всем это по силам вынести. Поженятся — тогда и расскажет поклонникам о своей второй половине. Всему свое время», — заключил шоумен.

Ранее Сергей Бурунов назвал любимых персонажей, которых он озвучивал. По словам артиста, он любит всех героев мультфильмов, над которыми работал.

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