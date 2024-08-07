Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:52, 7 августа 2024Мир

Россия впервые проведет военно-морские учения с крупной азиатской страной

Россия и Индонезия впервые проведут совместные военно-морские учения

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Россия и Индонезия с 4 по 8 ноября 2024 года впервые проведут совместные военно-морские учения. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата, его цитирует РИА Новости.

«Военно-морские силы Индонезии и Военно-морской флот России проведут совместные учения "Орруда-2024". Планируется, что первые двусторонние учения пройдут 4-8 ноября в Сурабае, Восточная Ява», — сказал военный, отметив, что это будут первые совместные учения с момента обретения страной независимости 79 лет назад.

Ранее стало известно, что в августе белорусские военнослужащие одной из воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) отправятся на тактические учения, которые пройдут в России.

Что думаешь? Оцени!
      Виктория Кондратьева
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ атаковали жилой дом в Воронеже с помощью беспилотников. Бомбы были начинены железными шариками

      В подполье сообщили о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ

      Артемий Лебедев извинился перед Екатериной Мизулиной

      Возглавивший временное правительство в Бангладеш отказался занимать постоянные должности

      Турции пригрозили санкциями за сотрудничество с Россией

      Рублю предсказали падение в случае рецессии в США

      Звезда шоу «Голос» сделала татуировку с Бандерой

      Полицейский переслал данные о машинах россиянина третьим лицам и попал под статью

      Украинские власти раскритиковали приезд французского режиссера в Москву

      Возлюбленная Тимати снялась с полуобнаженной грудью

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше