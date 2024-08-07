Россия впервые проведет военно-морские учения с крупной азиатской страной

Россия и Индонезия впервые проведут совместные военно-морские учения

Россия и Индонезия с 4 по 8 ноября 2024 года впервые проведут совместные военно-морские учения. Об этом сообщил командующий Военно-морскими силами Индонезии вице-адмирал Дених Хендрата, его цитирует РИА Новости.

«Военно-морские силы Индонезии и Военно-морской флот России проведут совместные учения "Орруда-2024". Планируется, что первые двусторонние учения пройдут 4-8 ноября в Сурабае, Восточная Ява», — сказал военный, отметив, что это будут первые совместные учения с момента обретения страной независимости 79 лет назад.

Ранее стало известно, что в августе белорусские военнослужащие одной из воинских частей противовоздушной обороны (ПВО) отправятся на тактические учения, которые пройдут в России.