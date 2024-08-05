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16:45, 5 августа 2024Бывший СССР

Белорусские военные отправятся на учения в Россию

Белорусские военные войск ПВО отправятся на тактические учения в Россию
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Белорусские военные одной из воинских частей войск противовоздушной обороны (ПВО) отправятся на тактические учения, которые пройдут в России. Об этом сообщило Минобороны Белоруссии в своем Telegram-канале.

«В течение августа, согласно плану подготовки Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны по предназначению, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации», — заявил заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Михаил Матросов.

Он отметил, что учебные маневры способствуют повышению уровня слаженности подразделений. Кроме того, тренировки позволят отработать новые тактические приемы ведения противовоздушных и воздушных боев. В учениях поучаствуют примерно четыре тысячи военных и 150 единиц техники. Основные тренировочные маневры пройдут на полигоне Ашулук, который находится в Астраханской области.

31 июля в России начался третий этап учений нестратегических ядерных сил. Второй этап учений стартовал 11 июня. Он прошел совместно с Белоруссией. Тогда военные отработали вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

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