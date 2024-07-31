В России начался третий этап учений ядерных сил

Минобороны: по решению Путина начался третий этап учений ядерных сил России

В России по решению президента Владимира Путина начался третий этап учений нестратегических ядерных сил. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

Военнослужащие отработают вопросы подготовки частей Вооруженных сил (ВС) России к боевому применению нестратегического ядерного оружия. В третьем этапе учений задействованы Южный и Центральный военные округа, а также личный состав Воздушно-космических сил.

«Проводимый этап учения направлен на поддержание готовности личного состава и техники частей боевого применения нестратегического ядерного оружия России к выполнению боевых задач», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Первый этап учений нестратегических ядерных сил в России начался в мае. Учения связаны с необходимостью быть готовыми дать ответ на действия Запада, объяснял тогда зампред Совбеза Дмитрий Медведев. В Кремле, в свою очередь, отмечали, что беспрецедентный виток напряженности на Украине требует ответных мер со стороны России.

Второй этап учений стартовал 11 июня. Он прошел совместно с Белоруссией. Тогда военнослужащие отработали вопросы подготовки Вооруженных сил двух стран к боевому применению нестратегического ядерного оружия.

Тактическое (нестратегическое) ядерное оружие — одна из разновидностей ядерного оружия. Оно характеризуется пониженной мощностью и используется для поражения крупных целей и скоплений сил противника на фронте и в ближайшем тылу. Такой тип оружия может быть выполнен в виде бомб, артиллерийских снарядов, наземных мин, глубинных бомб, торпед с боеголовками, снарядов для зенитно-ракетных комплексов и ракет малой дальности