Россиянам назвали защищающий зрение продукт

Врачи Малышева и Коновалов заявили, что батат полезен для зрения

Терапевт Елена Малышева и офтальмолог Михаил Коновалов в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале заявили, что употребление батата полезно для зрения. Выпуск передачи, в котором врачи назвали россиянам защищающий зрение продукт, доступен на сайте телеканала.

Медики отметили, что в глазу имеются нервные клетки, в частности, палочки и колбочки. «Палочки отвечают за сумеречное зрение, а вот колбочки содержат зрительный пигмент под названием родопсин. Когда свет попадает в глаз, вот этот самый родопсин разрушается, обесцвечивается, возникает электрический сигнал, который идет в головной мозг, таким образом мы видим», — рассказал Коновалов.

Малышева уточнила, что родопсин не синтезируется в организме. «Мы должны откуда-то получить его предшественников (вещество, участвующее в реакции, приводящей к образованию целевого вещества, — прим. «Ленты.ру»)», — добавила медик. По ее словам, предшественниками родопсина являются витамин А и бета-каротин, которые содержатся в батате. По этой причине для защиты зрения специалисты рекомендовали употреблять этот продукт.

Ранее Малышева, Коновалов и кардиолог Герман Гандельман рассказали, что болгарский перец защищает зрение от катаракты. По их словам, это происходит за счет содержания в нем витамина С.