Россияне рассказали о планах по доходам на пенсии

SuperJob: 18 процентов россиян планируют жить на пенсии на личные сбережения

Почти каждый второй россиянин рассказал, что собирается жить на зарплату или пенсию после достижения пенсионного возраста. Об этом со ссылкой на данные опроса SuperJob сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Основным источником дохода видят пенсию 25 процентов опрошенных, зарплату — 24 процента. При этом на личные сбережения рассчитывают только 18 процентов респондентов. Планируют использовать для жизни средства от отчислений в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) 4 процента россиян, и только 1 процент заявил, что в старости рассчитывает на помощь детей.

Россияне старше 45 лет гораздо менее оптимистичны относительно возможности заработать на старость — верят в это только 13 процентов из этой возрастной категории. Среди респондентов в возрасте до 34 лет жить на сбережения планирует вдвое больше людей. Жить на пенсию, напротив, опрошенные старше 45 лет рассчитывают в два раза чаще более молодой возрастной категории. На получение пенсии в большей степени надеются россияне с доходом до 100 тысяч рублей в месяц, те же, кто получает больше, полагаются на заработок после достижения пенсионного возраста.

Исследование проводилось с 4 по 5 августа 2024 года. В опросе приняли участие 1,6 тысячи экономически активных россиян старше 18 лет.

Средняя пенсия в России по состоянию на 1 апреля составляет 20 941 рубль, рассказала заведующая кафедрой международных экономических отношений Южно-Российского института управления РАНХиГС Татьяна Подольская. Размер выплаты у работающих пенсионеров составляет 17 484 рубля, в то время как у неработающих может достигать 21 751 рубль.