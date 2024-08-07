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16:46, 7 августа 2024Силовые структуры

Россиянин нашел пакет с головой человека у озера и помог раскрыть преступление

В Томской области мужчина нашел у озера пакет с головой человека

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Томской области местный житель нашел у озера Рожневое пакет с головой человека и сообщил о находке в полицию, в результате было раскрыто преступление. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Мужчина рассказал, что на машине подвозил до Томска незнакомца, которого подобрал у села Березкино. По пути пассажир попросил остановиться, чтобы выбросить пакет с мусором. После того как водитель высадил мужчину, он заметил в салоне машины пятна крови. Тогда он решил проверить, что выбросил незнакомец. Водитель нашел пакет, а в нем — человеческую голову.

Сотрудники уголовного розыска выяснили личность жертвы и подозреваемых в расправе двух его знакомых. Втроем они занимались заготовкой дикоросов. Во время распития алкоголя между ними возник конфликт, после которого один из них дождался, когда обидчик уснет, и сжал ему шею, пока тот не перестал подавать признаков жизни. Через два дня второй подельник топором отделил голову от тела — его они вдвоем сбросили в яму уличного туалета, а голову он выбросил у озера.

В настоящее время полицейские задержали одного соучастника преступления, второго ищут.

6 августа сообщалось, что в Бердске расправу над местной 23-летней жительницей раскрыли благодаря ее сообщению подруге, в котором она написала о приходе бывшего друга.

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      Любовь Ширижик
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